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Bandırmaspor, Edson Andre Sitoe Mexer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, bugüne kadar forma giydiği 318 maçta 11 gol ve 4 asist yapan stoper Edson Andre Sitoe Mexer'i 2 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha önce Maputo, Sporting CP, SC Olhanense, CD Nacional, Stade Rennes, Bordeaux Estoril Praia gibi takımlarda oynadı.

Bandırmaspor, Edson Andre Sitoe Mexer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, bugüne kadar forma giydiği 318 maçta 11 gol ve 4 asist yapan stoper Edson Andre Sitoe Mexer'i 2 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha önce Maputo, Sporting CP, SC Olhanense, CD Nacional, Stade Rennes, Bordeaux Estoril Praia gibi takımlarda oynadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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