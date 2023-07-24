Bandırmaspor, Edson Andre Sitoe Mexer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, bugüne kadar forma giydiği 318 maçta 11 gol ve 4 asist yapan stoper Edson Andre Sitoe Mexer'i 2 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha önce Maputo, Sporting CP, SC Olhanense, CD Nacional, Stade Rennes, Bordeaux Estoril Praia gibi takımlarda oynadı.