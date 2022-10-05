Ballkani, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Kosova temsilcisi Ballkani, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Kosova temsilcisi Ballkani, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda teknik direktör Ilir Daja yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra açma ve germe hareketleri yapan futbolcular, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Spor Kaynak: AA / Serhat Zafer UEFA Avrupa Konferans Ligi 4 Eylül Stadyumu Sivasspor Kosova Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ballkani, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.