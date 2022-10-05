Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ballkani, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Ballkani, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Kosova temsilcisi Ballkani, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Kosova temsilcisi Ballkani, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda teknik direktör Ilir Daja yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra açma ve germe hareketleri yapan futbolcular, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4 Eylül Stadyumu Sivasspor Kosova Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title