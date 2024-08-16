Balıkesirspor, orta sahasını takviye etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Balıkesirspor, transferde orta sahasını takviye etti. Kırmızı-beyazlı kulüp, 1'inci Lig ekiplerinden Keçiörengücü forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Özer Özdemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fransa'da Le Havre'da yetişen tecrübeli oyuncu daha önce Yeni Malatyaspor, Denizlispor ve Düzcespor'da da oynadı.

Balıkesirspor'un Fenerbahçe'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı da kiraladığı öğrenildi.