Balıkesirspor İyi Başladı: 2'de 2 ile Zirveye Yerleşti

BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezona tecrübeli Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde güçlü bir kadroyla başlayan Balıkesirspor henüz ilk haftalardan farkını gösterdi. Bal-Kes ilk hafta evinde Fatsa Belediyespor'u 4-1 yendikten sonra deplasmanda yine sezona iyi başlayan Uşakspor'u da 2-0'la geçip 2'de 2 yaptı. Daha önce transfer yasaklarıyla üst üste küme düşen Balıkesirspor, bu sezon grupta 2 hafta sonunda topladığı 6 puanla zirveye yerleşti.