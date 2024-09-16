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Balıkesirspor İyi Başladı: 2'de 2 ile Zirveye Yerleşti

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Balıkesirspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta tecrübeli Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde sezona güçlü bir başlangıç yaptı. İlk iki maçında Fatsa Belediyespor'u 4-1 ve Uşakspor'u 2-0 yenerek 6 puan topladı ve zirveye yerleşti.

BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezona tecrübeli Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde güçlü bir kadroyla başlayan Balıkesirspor henüz ilk haftalardan farkını gösterdi. Bal-Kes ilk hafta evinde Fatsa Belediyespor'u 4-1 yendikten sonra deplasmanda yine sezona iyi başlayan Uşakspor'u da 2-0'la geçip 2'de 2 yaptı. Daha önce transfer yasaklarıyla üst üste küme düşen Balıkesirspor, bu sezon grupta 2 hafta sonunda topladığı 6 puanla zirveye yerleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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