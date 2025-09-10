Haberler

Balıkesirspor, Fenerbahçe'den Ahmet Necat Aydın ile Anlaştı

Balıkesirspor, Fenerbahçe'den Ahmet Necat Aydın ile Anlaştı
Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesirspor, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki futbolcu Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Balıkesirspor'umuz, Fenerbahçe forması giyen 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Ahmet'e ve Balıkesirspor'umuza hayırlı olsun" denildi. - BALIKESİR

