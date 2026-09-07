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Balıkesirspor sezona farklı başladı: 4-1

Balıkesirspor sezona farklı başladı: 4-1
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Balıkesirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında Bucaspor 1928'i Aliağa'da 4-1 yenerek iddiasını ortaya koydu. Sakatlık ve ceza nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ali Sinan Gayla, 10 ay sonra forma giydiği maçta 2 gol atarak galibiyette başrol oynadı. Yeni transfer Emre Gemici de ilk maçında golle tanıştı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk adaylarından olan Balıkesirspor sezona farklı başlangıç yaptı. Balıkesir Atatürk Stadı'nın tadilattan geçen zemini hazır durumda olmadığı için ilk iç saha maçında Bucaspor 1928'i İzmir'de Aliağa Atatürk Stadı'nda ağırlayan Bal-Kes 4-1'lik farklı galibiyetle ilk haftadan farkını gösterdi. Balıkesirspor'da yeni yıldız transferlerden Akın Akman geçen sezon Eskişehirspor'da oynadığı dönemde aldığı 2 maçlık cezası nedeniyle ilk hafta forma giyemedi. Emre Gemici ise ilk maçından golle tanıştı.

ALİ SİNAN GOLLERLE DÖNDÜ

Balıkesirspor'da kadronun önemli isimlerinden Ali Sinan Gayla, 10 ay sonra yeşil sahalara gollerle dönüş yaptı. Balıkesir'de geçen sezon ilk 10 haftada 4 gol, 3 asistle oynayan kanat oyuncusu Futbol Federasyonu'nun kasım ayında başlattığı bahis soruşturmasında 9 ay ceza alarak sezonu erken kapattı. Aylardır forma giyemeyen 30 yaşındaki yıldız, formasına kavuştuğu ilk maçta 2 gol birden atarak takımına galibiyeti getirdi. Bucaspor önünde 35'inci dakikada gol perdesini açan Ali Sinan, 61'de yeniden sahneye çıkarak farkı 3'e çıkardı. Balıkesirspor'un Ali Sinan Gayla, Emre Gemici ve Akın Akman'dan oluşacak hücum hattı sezon başında rakiplere korku saldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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