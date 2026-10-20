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Balıkesirspor, Altay maçıyla 184 gün sonra bu sezon ilk kez sahasına çıkıyor

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Balıkesirspor, Altay maçıyla 184 gün sonra bu sezon ilk kez sahasına çıkıyor
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Balıkesirspor, cumartesi Altay ile oynayacağı 8'inci hafta maçında bu sezon ilk kez Balıkesir Atatürk Stadı'nda taraftarının karşısına çıkacak. Ev sahibi maçlarını Aliağa ve Soma'da oynayan kırmızı-beyazlılar, 184 gün sonra Balıkesir'de 3 puan mücadelesi verecek.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, cumartesi günü Altay'la oynayacağı 8'inci hafta maçında bu sezon ilk kez stadına kavuşacak. Sezon başında Balıkesir Atatürk Stadı'nın bakıma alınıp saha zemininin yetişmemesi nedeniyle ev sahibi olduğu Bucaspor 1928 ile Uşakspor müsabakalarını Aliağa Atatürk Stadı'nda oynayıp, 1922 Akşehir Spor'u Soma Nazım Yavuz Stadı'nda ağırlayan kırmızı-beyazlılar, Altay randevusuna Balıkesir'de çıkacak. Ev sahibi olduğu 3 maçta 3 galibiyet alan Balıkesir temsilcisi bu periyotta 11 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. Balıkesir'deki son maçına geçen sezon 24 Nisan'da Eskişehirspor'la oynadığı play-off karşılaşmasında çıkan Balıkesirspor, 184 gün sonra taraftarının önünde 3 puan mücadelesi verecek.

CEM KAVÇAK: GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Balıkesirspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Etimesgut SK müsabakasında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Teknik patron Kavçak, "Grubun en iddialı ekiplerinden Etimesgut SK karşısında, iç sahada rakiplerine gol ve pozisyon şansı tanımayan sağlam savunma organizasyonuna rağmen 2 gol bulmayı başardık. Karşılaşmada iki kez geriye düşmemize ve özellikle oyunun son bölümlerinde 1 kişi eksik oynamamıza rağmen oyuncularımın ortaya koyduğu mücadele, oyun disiplini ve güçlü reaksiyon, takım karakterimizin en önemli göstergesidir. Skoru iki kez dengeleyerek beraberliği yakaladık. Hatta oyunun gidişatı ve ortaya koyduğumuz performansla galibiyeti kaçıran taraf olduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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