Balıkesir Spor Bilimleri Fakültesi Judo Şampiyonasında Türkiye İkincisi Oldu

Balıkesir Spor Bilimleri Fakültesi Judo Şampiyonasında Türkiye İkincisi Oldu
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Üniversiteler Spor Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2025 Yılı Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Balıkesir Spor Bilimleri Fakültesi erkek judo takımı, 28 üniversite arasından Türkiye 2'ncisi olarak önemli bir başarı elde etti. Takım, 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Üniversiteler Spor Federasyonu ile Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 2025 Yılı Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Balıkesir Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak 28 üniversite arasından erkek judo takımı Türkiye 2'ncisi oldu.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı sağladı.

Dereceye giren sporcular: Azmi Kocabey - 66 kg: Altın madalya, Gülzade Korkmaz - 57 kg: Altın madalya

Yusuf Kantar - 60 kg: Gümüş madalya, Abdülkadir Atılgan - 81 kg: Gümüş madalya, Umut Eren Sucu - 90 kg: Bronz madalya, Ömer Akkoyunlu - 100 kg: Bronz madalya, Gizem Korkmaz - 78 kg: Bronz madalya ve Neslihan Aygördü - +78 kg: Bronz madalya kazandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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