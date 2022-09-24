Balıkesir haberleri: Atlı Cirit müsabakaları Sındırgı'da başladı Spor Haberleri Balıkesir yerel spor haberine göre Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Atlı Cirit Türkiye Finali 1. Lige yükselme C gurubu müsabakaları Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başladı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Atlı Cirit Türkiye Finali 1. Lige yükselme C gurubu müsabakaları Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başladı. Geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanarak Uluslararası Atlı Okçuluk yarışmasına ev sahipliği yapan Sındırgı Geleneksel Türk Sporları Merkezi Atlı Cirit müsabakalarına ev sahipliği yapacak. 3 gün sürecek müsabakalarda Uşak Yoldaş Atlı Cirit Spor Kulübü, Kocaeli Çayırova Anadolu Atlı Cirit Spor Kulübü, Bayburt 15 Temmuz Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Dadaş Atlı Cirit Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. İlk gün Erzurum Dadaş Atlı Cirit Spor Kulübü ile Bayburt 15 Temmuz Atlı Cirit Spor Kulübü sonrasında Kocaeli Çayırova Atlı Cirit Spor Kulübü ile Uşak Yoldaş Atlı Cirit Spor Kulübü arasında başlayan müsabakalarda pazar günü final maçı ve ardından kupa töreni gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar öncesinde seremonide Uşak'ta 27 Mart'ta cirit antrenmanı sırasında attan düşerek yedi günlük yaşam mücadelesi sonrasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hasan Sarol'da unutulmayarak anısına pankart açıldı. Müsabakalar Kocakonak Geleneksel Türk Sporları Merkezi cirit sahasında gerçekleştirilecek. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Balıkesir Türkiye Spor Haberler

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