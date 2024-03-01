BAL 11. Grup 18. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta oynanacak 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Bozokspor-Develigücü maçına Bolu Bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Kılıç'ı görevlendirdi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 18. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Yozgat Bozokspor-Develigücü maçında Ömer Faruk Kılıç düdük çalacak. Bu maçta Kılıç'ın yardımcılıklarını Fatih Gümüşok ile Uğur Çelik yapacak.

12 Bingölspor-Bingöl Gençspor maçında Serkan Duru, Malatyaspor-Aksaray Gençlikspor maçında Sercan Terece, Rüstempaşaspor-Kangal Termikspor maçında Emrullah Tarhan düdük çalacak. - KAYSERİ