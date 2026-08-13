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Bakan Bak'tan Süper Lig'e centilmenlik vurgulu açılış mesajı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 14 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesi mesaj yayımlayarak, sporun birleştirici ruhuna vurgu yaptı ve tüm paydaşlara centilmenlik çağrısında bulundu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesinde açılış mesajı yayımlayarak, yeni sezonun tüm kulüpler için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Bak, mesajında, 14 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig 2026-2027 sezonunda müsabakaların sporun birleştirici ruhuna ve centilmenlik anlayışına uygun şekilde gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini belirtti. Spor güvenliği konusunda ilgili bakanlıklar ve kurumlarla birlikte gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Bak, futbolun tüm paydaşlarına centilmenlik çağrısında bulundu.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"14 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Trendyol Süper Lig 2026-2027 Sezonunun tüm kulüplerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Müsabakaların sporun birleştirici ruhuna ve centilmenlik anlayışına uygun şekilde gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda spor güvenliği konusunda ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla birlikte önlemlerimizi aldık. Temennimiz, futbolcusundan teknik heyetine, yöneticisinden taraftarına kadar futbolun tüm paydaşlarının centilmence hareket etmesidir. Türk futbolunun marka değerinin yükselmesi için tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir. Süper Lig'de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecek olan kulüplerimiz var. Onlara da başarı temenni ediyorum."

BAKAN BAK'TAN SÜPER LİG PAYLAŞIMI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlaması dolayısıyla sanal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Bakan Bak, paylaşımında, Azer Bülbül'ün seslendirdiği 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' şarkısı eşliğinde Süper Lig müsabakalarından görüntülerin yer aldığı videoya yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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