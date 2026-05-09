Bakan Bak, Serdar Seymen Hentbol Salonu'nun açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Hentbol Federasyonu Serdar Seymen Hentbol Salonu'nun açılış törenine katıldı.

Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilen törende Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, geçen yıl hayatını kaybeden başantrenör Serdar Seymen'in eşi Sevgi Seymen ile diğer davetliler yer aldı.

Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, Türkiye Hentbol Federasyonunun kuruluşunun 50. yılında bu tesisin kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Türk sporunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanını modern stadyumlarla, kapalı spor salonlarıyla ve yüzme havuzlarıyla donattık. Tesisleşme yatırımlarına devam ediyoruz. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, yönetimiyle beraber gerçekten çok gayretli. Türk hentbolunun ilerlemesi için çeşitli projeler düzenliyor. Buraya emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tesise Serdar Seymen'in adını vereceklerini aktaran Bakan Bak, "Hocamızın mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Türkiye Hentbol Federasyonu yönetimiyle bu salon, hem voleybola hizmet edecek hem de Serdar Seymen'in ismini yaşatacak. İnşallah burada nice sporcular yetişecek. Burası artık hentbolun İstanbul'daki merkezi. Uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek bir tesis. İnşallah daha çok sporcunun hentbol oynamasını sağlayacağız. Herkesi buraya hentbol oynamaya bekliyoruz. Sayın Başkan Mesut Çebi ve ekibine altyapıda daha fazla yatırım yapılması için destek olacağız. Türkiye'nin hentbolda Avrupa'da ve dünyada söz sahibi olmasını istiyoruz. Bu tesis, Türk sporuna ve hentbol camiasına hayırlı olsun." diye konuştu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, tesisin Türk hentboluna kazandırılması dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Sevgi Seymen ise tesisin yapımında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarını sunarak, "Türk hentboluna kapsamlı bir tesis kazandırılması hep rüyasıydı. Çok güzel bir tesis. Bu gururu bize yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.