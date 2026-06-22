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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Göktuğ Baş ile yollarını ayırdı

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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 25 yaşındaki uzun forvet Göktuğ Baş ile sezon ortasında yollarını ayırdı. Oyuncuya katkıları için teşekkür edilirken kariyerinde başarı dilendi.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 25 yaşındaki uzun forvet Göktuğ Baş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu öncesinde takıma katılan oyuncuya katkıları için teşekkür edilirken kariyerinde başarı dilendi.

Göktuğ Baş, ligde bu sezon 3,2 sayı ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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