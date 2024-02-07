Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup'ta lider olarak çeyrek finale yükseldi

FIBA Europe Cup'ta grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükselen Bahçeşehir Koleji, L Grubu 6'ncı ve son maçında Litvanya'nın Jonava takımını 119-79 mağlup etti.

Maç öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremleri anan Bahçeşehir Koleji, "Depreme hazırlıklı olmak hayat kurtarır" pankartıyla sahaya çıktı. Oyuncuları ve teknik ekibiyle konuk ekip Jonava oyuncularına deprem çantası hediye eden Bahçeşehir Koleji, muhtemel depremlere karşı ise tedbirli olma mesajı verdi.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 11'inci maddesi olan 'Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar' konusunun "#SallanmadanHazırlanalım" sloganıyla destekçisi olan Bahçeşehir Koleji, kalkınma amaçlarının sembollerinin yer aldığı özel bir siyah formayla sahaya çıkarak, Türkiye'deki deprem gerçeğine dikkat çekti. Depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı, aynı zamanda da çeşitli etkinliklerle depreme karşı taraftarlarını bilinçlendirilen Bahçeşehir Koleji, SEY Vakfı bursiyeri olan depremzede öğrencileri de bu anlamlı maçta ağırladı.

BAŞKAN BEGÜM YÜCEL'DEN AÇIKLAMA

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin birinci yılı. Bu, maçtan daha önemli. SEY Vakfının öğrencileri burada. Geçen sene 500 depremzede çocuğumuza burs vermiştik. Hem onlarla hem bursiyerlerimizle bir araya geldik. Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın da bir sosyal sorumluluk projesi var; 'Sallanmadan hazırlanalım'. O yüzden oyuncularımız siyah forma ile sahaya çıktılar. Herkesin başı sağ olsun" diye konuştu.

Başkan Begüm Yücel, FIBA Europe Cup'ta çeyrek finale yükselen Bahçeşehir Koleji'nin elde ettiği başarıya dair ise "Namağlup çeyrek finale çıkıyoruz. Umarım bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.