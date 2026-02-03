Haberler

Eurocup: Bahçeşehir Koleji: 80 Slask Wroclaw: 82

Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, Eurocup A Grubu 17. hafta maçında evinde Polonya takımı Slask Wroclaw'a 82-80'lik skorla mağlup oldu. Maçta etkili olan oyuncular arasında Slask Wroclaw'dan Kadre Gray öne çıktı.

Eurocup A Grubu 17. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, evinde karşılaştığı Polonya ekibi Slask Wroclaw'a 82-80'lik skorla yenildi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Arturas Sukys, Vasiliki Tsaroucha, Christian Theis

Bahçeşehir Koleji: Cavanaugh 9, Flynn 16, Matt Mitchell, Trevion Williams 11, Homesley 6, Mateusz Ponitka 9, Koprivica 6, Kenan Sipahi 10, Jordan Ford 8, Hunter Hale 5

Başantrenör: Marco Barac

Slask Wroclaw : Kadre Gray 19, Noah Kirkwood 13, Angel Castillo 9, Jakub Urbaniak 6, Ajdin Penava 4, Stefan Dordevic 17, Kulikowski 6, Wisniewski 3, Coleman-Jones 2, Czerniewicz 3

Başantrenör: Ainars Bagatskis

1. Periyot: 20-18 (Slask Wroclaw lehine)

Devre: 42-35 (Slask Wroclaw lehine)

3. Periyot: 60-57 (Slask Wroclaw lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
