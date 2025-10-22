Haberler

Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'yı 92-76 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Güncelleme:
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'yı 92-76 yenerek gruptaki dördüncü galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Cedevita Olimpija ise bu maçla birlikte ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Michele Rossi (İtalya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Bahçeşehir Koleji: Homesley 15, Mitchell 9, Flynn 12, Cavanaugh 16, Williams 18, Koprivica 6, Kenan Sipahi 4, Hale 10, İsmet Akpınar 2, Furkan Haltalı, Ponitka

Cedevita Olimpija: Stewart 12, Gibson 13, Blazic 5, Skara 14, Kennedy 8, Girard 5, Nikolic 14, Cerkvenik 3, Houindo 2, Radovic, Daneu

1. Periyot: 27-14

Devre: 50-43

3. Periyot: 72-59

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı 92-76 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji gruptaki dördüncü maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Cedevita Olimpija ise ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
