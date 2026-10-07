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Bahçeşehir Koleji, Balkan Botevgrad'ı deplasmanda 101-60 mağlup etti

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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibini deplasmanda 101-60 mağlup etti. Bu sonuçla D Grubu'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Salon: Botevgrad Arena

Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Robert Vyklicky (Çekya), Karol Kowalski (Polonya)

Balkan Botevgrad: Okwera, Edge 11, Stoimenov 7, McCoy, Mathon 2, Ducas, Ivanov 8, Chomche 9, Toshkov 11, Sotirov 10, Melikyan 2, Spirov

Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Mike 14, Cavanaugh 12, Williams 10, Kenan Sipahi 11, Avramovic 15, İsmet Akpınar 4, Inglis 12, Furkan Haltalı 9, Ponitka 2

1. Periyot: 16-24

Devre: 21-53

3. Periyot: 41-82

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibini deplasmanda 101-60 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla D Grubu'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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