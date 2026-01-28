Haberler

Eurocup: Bahçeşehir Koleji: 81 Aris: 79
Bahçeşehir Koleji, BKT Eurocup A Grubu'nun 16. haftasında Yunan ekibi Aris'i evinde 81-79'luk skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bahçeşehir Koleji, BKT Eurocup A Grubu'nun 16. haftasında sahasında Yunan ekibi Aris'i 81-79 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Manuel Attard (İtalya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Bahçeşehir Koleji: Flynn 19, Homesley 11, Mitchell 2, Cavanaugh 20, Williams 13, Ford 5, Koprivica 4, Ponitka, Kenan Sipahi, Hale 5, Furkan Haltalı 2

Başantrenör: Marko Barac

Aris: Bochoridis, Long 9, Jones 16, Noua 11, Antetokounmpo 8, Forester 9, Poulianitis 3, Harrel 7, Andjusic 10, Kulboka 6, Tsairelis

Başantrenör: Igor Milicic

1. Periyot: 19-23

Devre: 39-42

3. Periyot: 56-64 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
