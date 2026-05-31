Haberler

Bahattin Sofuoğlu, Superbike Aragon ayağının ikinci yarışında 16. oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağında Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışı 16. sırada tamamladı. Nicolo Bulega ise üst üste 22. birinciliğini elde etti.

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 6. ayağının ikinci yarışında 16. sırayı aldı.

Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

Superpole yarışında 16. olan Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışı da 16. sırada bitirdi.

Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega, hem superpole yarışı hem de ikinci yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü. 26 yaşındaki İtalyan pilot böylece bu sezon koşulan 18 yarışı da kazandı.

Geçen sezonki Estoril ayağının ikinci yarışından itibaren üst üste 22. birinciliğine ulaşan Bulega, kendisine ait Superbike rekorunu geliştirdi.

Pilotlar klasmanı lideri Bulega, puanını 372'ye yükselterek 2. sıradaki takım arkadaşı Iker Lecuona ile arasındaki farkı açtı.

Şampiyonanın 7. ayağı, 13-14 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu

Hocası açıkladı: Osimhen transfer oluyor
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı dolduran takımlar
Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti

Anıtkabir'de yapılmak istenen saygısızlığa müsaade etmedi