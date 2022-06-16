Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenler arasında düzenlenen Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenler arasında düzenlenen Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bahar Voleybol Turnuvası müsabakaları Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Öğretmen Ramazan Demirci, Ayşenur Aydoğan ve Adem Kıraç'ın komisyon üyeliği yaptığı turnuvaya 12 okul öğretmen takımı katıldı. Bahar Voleybol Turnuvası bir ay devam etti. Turnuva süresince büyük mücadeleler yaşandı. Centilmence devam eden turnuvada seyirciler takımlarını yalnız bırakmadı. Turnuva sonunda Toparlar Ortaokulu öğretmenlerinin kurduğu takım şampiyon olma başarısını gösterdi. Bahar Voleybol Turnuvasını İHL-Akköprü Ortaokulu 2., Yunus Emre Ortaokulu 3.,Pınar-Beyobası Ortaokulu 4. olarak tamamladı. Kupa töreni ile turnuva sona erdi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Köyceğiz Toparlar voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title