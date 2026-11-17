B Grubu'nda son sıradaki Galatasaray MCT Technic, yarın Legia Varşova'yı konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında yarın Legia Varşova'yı konuk edecek. 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle son sıradaki sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü haftasında yarın sahasında Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
B Grubu'nda 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, son basamakta yer alıyor.
Polonya temsilcisi ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor.
4. randevu
Galatasaray MCT Technic ile Legia Varşova, Şampiyonlar Ligi'nde yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Polonya ekibi ile daha önceki 3 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.