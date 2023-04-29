Azerbaycan Grand Prix'i öncesinde sıralamalar belli oldu
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Formula 1'de sezonun 4'üncü yarışında Azerbaycan Grand Prix'i öncesinde sıralamalar belli oldu. Pole pozisyonunun sahibi Ferrari pilotu Charles Leclerc olurken, ikinci sırada Max Verstappen ve üçüncü sırada Sergio Perez yer aldı.
Formula 1'de sezonun 4'üncü yarışında Azerbaycan Grand Prix'i öncesinde sıralamalar belli oldu. Pole pozisyonunun sahibi Ferrari pilotu Charles Leclerc olurken, ikinci sırada Max Verstappen ve üçüncü sırada Sergio Perez yer aldı. Bakü Şehir Pisti'nde 6 kilometrelik parkurda TSİ 14.00'te düzenlenecek organizasyon, toplamda 51 tur üzerinden koşulacak.
SIRALAMA TURUNDA YENİ FORMAT UYGULANDIYeni sprint formatıyla beraber ortaya çıkan "Sprint Shootout" sıralama turlarının sonuçları, bugün yapılan sprint yarışının sıralamasını belirledi. Sprint yarışında pole pozisyonundan başlayacak pilot Charles Leclerc olurken, Sergio Perez ikinci sırada yer aldı. 17 turluk sprint yarışında liderliğini koruyamayan Charles Leclerc, ikinci sırada başlayan Red Bull pilotu Sergio Perez'e geçilerek sprint yarışını üçüncü sırada tamamladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor