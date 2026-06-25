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Ayvalıkgücü'nde olağanüstü genel kurul kararı

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3'üncü Lig'de son 4 sezon play-off oynayıp, son 2 sezonda final maçlarını kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor'da yönetim genel kurul kararı aldı.

3'üncü Lig'de son 4 sezon play-off oynayıp, son 2 sezonda final maçlarını kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor'da yönetim genel kurul kararı aldı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda olağanüstü genel kurul toplantımız gerçekleştirilecektir. Tüm yönetim kurulu üyelerimize duyurulur" ifadelerine yer verildi. Pazartesi günü Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde yapılacak kongrenin saat 17.00'de başlayacağı duyuruldu. Ayvalık ekibinde başkan Mehmet Babayiğit'in göreve devam edip etmeyeceği belirsiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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