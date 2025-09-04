Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor, Murat Şevik ile Anlaştı

3. Lig 4. Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor, Mardin 1969'dan 23 yaşındaki sağ bek Murat Şevik ile dış transferde anlaşma sağladı. Murat Şevik, Ayvalıkgücü'ne savunmadaki katkısıyla güç katacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
