Ayvalıkgücü Belediyespor, Murat Şevik ile Anlaştı

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor dış transferde Mardin 1969'dan 23 yaşındaki sağ bek Murat Şevik'le anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ bek oyuncusu Murat Şevik artık kırmızı-beyaz formamızda. Savunmadaki sağlam duruşu ve oyuna katkısıyla Ayvalıkgücü'ne güç katacak" denildi. Altınordu'da futbola başlayan Murat, Somaspor'da profesyonel olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor