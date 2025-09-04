Ayvalıkgücü Belediyespor, Murat Şevik ile Anlaştı
3. Lig 4. Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor, Mardin 1969'dan 23 yaşındaki sağ bek Murat Şevik ile dış transferde anlaşma sağladı. Murat Şevik, Ayvalıkgücü'ne savunmadaki katkısıyla güç katacak.
3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor dış transferde Mardin 1969'dan 23 yaşındaki sağ bek Murat Şevik'le anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ bek oyuncusu Murat Şevik artık kırmızı-beyaz formamızda. Savunmadaki sağlam duruşu ve oyuna katkısıyla Ayvalıkgücü'ne güç katacak" denildi. Altınordu'da futbola başlayan Murat, Somaspor'da profesyonel olmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor