Ayvalıkgücü Belediyespor, Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 Yenerek Finale Yükseldi

Ayvalıkgücü Belediyespor, Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 Yenerek Finale Yükseldi
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3'üncü Lig Play-Off mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi. İlk maçta aldığı 1-0'lık yenilginin ardından, ev sahibi ekip uzatmalarda bulduğu gollerle galip geldi.

3'üncü Lig Play-Off mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Küçükçekmece Sinopspor'u 4 -1 yenerek adını finale yazdırdı. İlk maçta Sinopspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Ayvalıkgücü evinde oynadığı maçta 4-1 kazandı ve tur biletini cebine koydu. Normal süreyi 2-1 önde tamamlayan Ayvalıkgücü uzatmalarda 2 gol daha buldu ve müsabakada 4-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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