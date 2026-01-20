Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, performansından çok yaşadığı sakatlık süreciyle gündemde kalmaya devam ediyor. Tecrübeli savunmacının Atletico Madrid maçında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

3 AYDIR SAHALARDAN UZAK KALDI

Yaklaşık 3 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belirsizliğini koruyor. Bu süreçte 16 karşılaşmayı kaçıran oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu.

SON KARAR YENER İNCE VE OKAN BURUK'TA

Singo'nun Atletico Madrid maçındaki durumu, kulüp doktoru Yener İnce'nin hazırlayacağı sağlık raporuna göre netleşecek. Teknik direktör Okan Buruk, son antrenmanın ardından oyuncunun maç kadrosunda yer alıp almayacağına karar verecek. Singo, pazartesi günü yapılan Atletico Madrid maçı antrenmanında da yer almadı.

YENER İNCE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Gaziantep maçı sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin kendisine mesaj attığını söyledi. Tüzemen, canlı yayında Yener İnce'nin mesajını şu sözlerle aktardı:

"Singo'nun sakatlığı adale değil tendon. İyileşti ancak çok yüksek risk taşıyor. 70 değil, 52 gün oldu ve oynaması için henüz erken."