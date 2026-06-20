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Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'deki WTA 125 turnuvasında finale yükseldi

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Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'deki WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nda yarı finalde Rus rakibi Alina Charaeva'yı 2-1 yenerek kariyerinde ilk kez bu seviyede finale yükseldi. Finalde Çek Darja Vidmanova ile karşılaşacak.

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nda adını finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, tek kadınlar yarı finalinde 4 numaralı seribaşı Alina Charaeva ile karşılaştı.

Rus rakibini 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenen Ayla, kariyerinde WTA 125 seviyesinde ilk kez finale yükseldi.

Milli tenisçi, şampiyonluk maçında 3 numaralı seribaşı Darja Vidmanova (Çekya) ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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