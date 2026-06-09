Haberler

Aykut Kocaman, Asensio için kararını verdi

Aykut Kocaman, Asensio için kararını verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği Marco Asensio için Aykut Kocaman'ın yönetime "Kalsın" raporu verdiği öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi de yıldız futbolcuyu takımda tutmak istiyor.

  • Aykut Kocaman, hazırladığı raporda Marco Asensio'nun takımda tutulmasını istedi.
  • Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Asensio'nun takımda kalacağını belirtti.
  • Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla 38 maçta 13 gol ve 14 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları sürerken Marco Asensio'nun geleceği de netleşmeye başladı. Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan İspanyol futbolcu için sarı-lacivertli yönetimin tavrı belli oldu.

AYKUT KOCAMAN'DAN "KALSIN" RAPORU

Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Aykut Kocaman'ın hazırladığı raporda Marco Asensio'nun takımda tutulmasını istediği öne sürüldü. Kocaman'ın, hücum hattının en önemli parçalarından biri olarak gördüğü yıldız futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.

VILLARREAL YALNIZ DEĞİL

Marco Asensio'ya ülkesinden ilgi her geçen gün artıyor. Daha önce Villarreal'in gündemine gelen yıldız futbolcu için Espanyol ve Real Sociedad'ın da devreye girdiği iddia edildi.

MAHMUT USLU'DAN NET MESAJ

Fenerbahçe yöneticilerinden Mahmut Uslu da Asensio'nun takımda kalmasını istediklerini belirtti. Uslu'nun, "Asensio bizimle kalacak. O pozisyonda oynayan en iyi oyuncu. Umarım sakatlığı düzelmiştir" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

SEZONA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz sezon başında PSG'den transfer edilen Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergiledi. İspanyol yıldız, tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 13 gol ve 14 asistlik katkı verdi.

GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın mazbatasını almasının ardından teknik yapılanmanın da resmiyet kazanması bekleniyor. Aykut Kocaman'ın teknik direktör, Oğuz Çetin'in ise sportif direktör olarak açıklanacağı iddia ediliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
CHP'de 2 ayrı grup toplantısı: Özgür Özel, TBMM'de konuşuyor

Özel'den kürsüde sürpriz çıkış: Zafer olarak görmüyorum
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesine ailesi kabul etmedi

Yasak aşk iddiasıyla öldürülen Nurgül'ün ailesinden şoke eden karar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu
Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama bu cuma okullar kapalı! İşte nedeni
Çocuklarını servise götürürken fil saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Sis yüzünden fark etmediği hayvan, 2 çocuk annesi kadını öldürdü
Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı

Termometreler 40 dereceye yaklaştı! Vatandaşlar hastanelik oldu
Atlas Çağlayan'ın acılı annesi: Emsal karar istiyoruz, dışarıda katil istemiyoruz

Atlas Çağlayan'ın acılı annesi adliye önünde kritik bir çağrı yaptı