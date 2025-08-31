Ayhancan Güven Nürburgring 3 Saat Yarışı'nda 4. Sırayı Aldı

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Schumacher CLRT takımı, GT Dünya Challenge Avrupa Serisi'nin 8. ayağı Nürburgring 3 Saat Yarışı'nda 4. sırayı aldı.

Red Bull pilotu Ayhancan'ın yanı sıra Avusturyalı Klaus Bachler ve Laurin Heinrich'in kullandığı Schumacher CLRT takımının 22 numaralı otomobili, Almanya'nın Nürburg kasabasıyla aynı adı taşıyan pistte düzenlenen mücadeleye katıldı.

Üç sürücünün sırayla direksiyonuna geçtiği araç, 5. sıradan başladığı ve 2'nciliğe kadar yükseldiği yarışı 4. bitirdi.