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Aydın haber... Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi'nin fikstürü çekildi

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Aydın haber... Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi'nin fikstürü çekildi

Edinilen Aydın haberine göre Voleybolda Misli.com. Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstürü belirlendi.

Voleybolda Misli.com. Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstürü belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'ndeki fikstür çekimini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.

Kadınlarda 30 Ekim'de, erkeklerde 1 Ekim'de başlayacak sezonların ilk hafta maçları şöyle oluştu:

Misli.com Sultanlar Ligi

Türk Hava Yolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı

Kuzeyboru-Galatasaray

İlbank-Nilüfer Belediyespor

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-PTT

Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor

Bolu Belediyespor-VakıfBank

AXA Sigorta Efeler Ligi

Altekma-Arkas Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor

Tokat Belediye Plevne-Galatasaray

Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto

Halkbank-Develi Belediyespor

Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD

Tarihler ve statü

Kadınlarda 14 takımın mücadele edeceği normal sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta tamamlanacak; ikinci devre 7 Ocak 2023'te başlayıp 1 Nisan'da sona erecek. Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları ise nisan ve mayıs aylarında oynanacak.

Erkeklerde de 14 takımın yer alacağı normal sezonun ilk yarısı 17 Aralık'ta sona erecek; sezonun ikinci yarısı 8 Ocak 2023'te başlayıp 2 Nisan'da tamamlanacak. Efeler Ligi'nde play-off mücadelesi de nisan ve mayıs aylarında yapılacak.

Lig etaplarını ilk 4 sırada bitirecek takımlar sezonun 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sezonun 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek.

AA / Serdal Kalaycı - Spor

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