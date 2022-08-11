Aydın haber... Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi'nin fikstürü çekildi Edinilen Aydın haberine göre Voleybolda Misli.com. Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstürü belirlendi. Voleybolda Misli.com. Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstürü belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'ndeki fikstür çekimini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. Kadınlarda 30 Ekim'de, erkeklerde 1 Ekim'de başlayacak sezonların ilk hafta maçları şöyle oluştu: Misli.com Sultanlar Ligi Türk Hava Yolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Kuzeyboru-Galatasaray İlbank-Nilüfer Belediyespor Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-PTT Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor Bolu Belediyespor-VakıfBank AXA Sigorta Efeler Ligi Altekma-Arkas Spor Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor Tokat Belediye Plevne-Galatasaray Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto Halkbank-Develi Belediyespor Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD Tarihler ve statü Kadınlarda 14 takımın mücadele edeceği normal sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta tamamlanacak; ikinci devre 7 Ocak 2023'te başlayıp 1 Nisan'da sona erecek. Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları ise nisan ve mayıs aylarında oynanacak. Erkeklerde de 14 takımın yer alacağı normal sezonun ilk yarısı 17 Aralık'ta sona erecek; sezonun ikinci yarısı 8 Ocak 2023'te başlayıp 2 Nisan'da tamamlanacak. Efeler Ligi'nde play-off mücadelesi de nisan ve mayıs aylarında yapılacak. Lig etaplarını ilk 4 sırada bitirecek takımlar sezonun 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sezonun 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek. Spor AA / Serdal Kalaycı Sigorta Aydın Spor Haberler

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