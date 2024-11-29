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Aydın'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 68 yaşındaki Ali Ekiz, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Doğu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçakal Mahallesi yolu üzerinde otoyol asfalt dökme çalışması yapıldığı sırada, Ali Ekiz (68) yönetimindeki 09 Y 5049 plakalı motosiklet, İ.K. isimli şahsın kullandığı iş makinesinin altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Ekiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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