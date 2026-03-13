Aydın'da Okul Sporları Futsal Grup Müsabakaları tamamlandı

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Futsal (Salon Futbolu) Gençler A Kız-Erkek Grup Müsabakaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde büyük bir heyecana sahne oldu.

Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği müsabakalarda takımlar parkede yarı finale yükselmek için kıyasıya mücadele etti. Birçok ilden gelen okul takımlarının katıldığı organizasyon, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı. Turnuva sonunda gruplarını lider tamamlayan takımlar, Okul Sporları Futsal Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Erkekler kategorisinde oynanan müsabakalar sonucunda A Grubu'nda Antalya Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi, B Grubu'nda Aydın'ı temsil eden Efeler Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi ve C Grubu'nda İzmir Foça Recep Kerman Spor Lisesi gruplarını lider tamamlayarak yarı finale yükseldi. Kızlar kategorisinde ise A Grubu'nda Denizli Merkezefendi Nalan Kaynak Anadolu Lisesi, B Grubu'nda Manisa Soma Linyit Anadolu Lisesi ve C Grubu'nda İzmir Bornova Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi sergiledikleri başarılı performansla yarı final biletini alan takımlar oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı