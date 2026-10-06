Aydın'da GSB Spor Okulları 17 ilçede 32 branşta aralıksız sürüyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde il genelinde yürütülen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları kapsamında gençler eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Aydın'da da 32 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, Aydın'ın 17 ilçesinde spor yapmak isteyen 5-18 yaş arası tüm genç ve çocuklara spor sevdirildi. Bu kapsamda çocuklar ve gençler de antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Çocukların zihinsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen kurslarda binlerce çocuk antrenmanlarda hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Güne sporla başlayan geleceğin şampiyonları ise sporu sevmenin yanı sıra sağlıklı ve zinde kalıyor.

Eğitimler ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sporla büyüyor, sporla güçleniyoruz. GSB Spor Okulları kapsamında çocuklarımız ve gençlerimiz, antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla spor yapmaya ve kendilerini geliştirmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı