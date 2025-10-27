Haberler

Aydın'da Gençlik ve Spor Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda yoğun katılımla yapıldı. Gönüllü gençlik liderleri, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı ve etkinlikler düzenlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Festivali gerçekleştirildi.

Bu yıl dördüncüsü Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan etkinlikte Aydın Gençlik Merkezinde görevli gönüllü gençlik liderleri, çocuklarla oyunlar oynadı, yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Meydana kurulan tırmanma kulesi, çekme basket, şut becerisi ve şişme bungerun oyunları da katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: AA / Mustafa Özer - Spor
