Aydın'da Gençler Atıcılıkta Hedefi On İkiden Vuruyor

Aydın'ın 17 ilçesinde spor dolu antrenmanlar devam ederken, atıcılık eğitimi alan gençler eğlenceli bir şekilde yeteneklerini geliştiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 5-18 yaş arası çocuklar için çeşitli spor branşlarında eğitimler düzenliyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, spor okullarına katılan öğrenciler antrenmanlarında hem eğleniyor hem öğreniyor. Aydın'ın 17 ilçesinde verilen eğitimler devam ederken, spor yapmak isteyen 5-18 yaş arası tüm genç ve çocuklara 40 branşta eğitimler veriliyor. Bu kapsamda atıcılık eğitimi alan gençlere de antrenmanlarını sürdürüyor. Atış poligonuna gelen genç sporcular hem hedefleri on ikiden vurdu hem de eğlenerek öğrendi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında öğrencilerimizle atış poligonunda keyifli ve öğretici bir antrenman gerçekleştirdik" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
