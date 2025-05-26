Aydın'da Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Oryantiring Heyecanı

Aydın'da Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Oryantiring Heyecanı
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Aydın'da düzenlenen oryantiring etkinliği, ailelerin çocuklarıyla birlikte spor yaparak doğanın keyfini çıkardığı renkli anlara sahne oldu. Katılımcılar harita ve pusula kullanarak parkuru tamamladı.

Aydın'da 'Aile Yılı' kapsamında düzenlenen oryantiring etkinliğinde bir araya gelen aileler, çocuklarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Aydın'da düzenlenen oryantiring organizasyonunda aileler, çocuklarıyla birlikte hem spor yaptı hem de doğanın tadını çıkardı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte katılımcılar, harita ve pusula yardımıyla parkuru tamamlamak için keyifli bir mücadele sergiledi. Doğayla iç içe geçen etkinlik ile hem fiziksel aktivitenin hem de aile içi bağların güçlenmesi amaçlanırken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen Oryantiring etkinliğinde aileler çocuklarıyla birlikte hem spor yaptı hem doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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