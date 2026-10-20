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Ay-yıldızlı yelkenciler Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

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Ay-yıldızlı yelkenciler Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı
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Milli yelkenciler, İtalya'nın Garda komününde düzenlenen Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. 16 ülkeden 64 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ay-yıldızlı takım, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Milli yelkenciler, İtalya'da düzenlenen Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Garda komünündeki organizasyonda 16 ülkeden 64 sporcu mücadele etti.

Ahmet Arel Barut, Ada Vera Tüfekçiler, Cengiz Eren Güvenç ve Elif Terece'den oluşan ay-yıldızlı takım, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA
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