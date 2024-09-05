Üye Girişi
Haberler

Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers, Juan Mata'yı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya takımlarından Western Sydney Wanderers, İspanyol futbolcu Juan Mata'yı transfer etti. Mata, daha önce Valencia, Chelsea, Manchester United ve Vissel Kobe gibi takımlarda forma giymiş ve birçok şampiyonluk yaşamıştır.

Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers, 36 yaşındaki İspanyol futbolcu Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

Son olarak Japonya'da forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Avustralya takımlarından Western Sydney Wanderers'a transfer oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Juan Mata'yı kadrolarına kattıkları ifade edildi.

2022-2023 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki futbolcu kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve son olarak Vissel Kobe'de forma giydi.

Deneyimli futbolcu, 2010 yılında İspanya ile Dünya Kupası, 2011-2012 sezonunda da Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

istanbul

İstanbul'da 'okul saati' kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak

Pazartesi günü İstanbul'da okulların açılış ve kapanış saatleri değişti

 MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Bakanlık, kastı olanlar hakkında gerekeni yapacak

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı?
title