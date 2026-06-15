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Avrupa Triatlon Şampiyonası sona erdi

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İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda elit erkeklerde İngiliz Oliver Conway birinci olurken, milli sporculardan Gültigin Er 38., Enes Kızılcık 44. sırada yer aldı. Paratriatlonda Kübra Dere 6., Tahir Erdemir 9. oldu, Uğurcan Özer ise yarışı tamamlayamadı.

İspanya'da düzenlenen Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda tamamlandı.

Tarragona kentinde gerçekleştirilen organizasyonda elit erkeklerde İngiliz Oliver Conway birinci oldu. Milli sporculardan Gültigin Er 38'inci, Enes Kızılcık ise 44'üncü sırada yarışı bitirdi.

Öte yandan PTS5 kategorisinde mücadele eden paratriatlet Uğurcan Özer, yarışı tamamlayamadı. PTS4 kategorisinde yarışan Kübra Dere organizasyonu 6'ıncı, Tahir Erdemir ise 9'uncu sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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