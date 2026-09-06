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Afyonkarahisar'da EMX250'de Garcia Zirvede

Afyonkarahisar'da EMX250'de Garcia Zirvede
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Afyonkarahisar'daki EMX250 yarışında İspanyol Francisco Garcia birinci, Jake Cannon ikinci, Nicolai Skovbjerg üçüncü oldu. Federasyon Başkan Vekili, MXGP'de Herlings'ın şampiyonluğunu ilan edebileceğini belirtti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası EMX250'de İspanyol sporcu Francisco Garcia birinci oldu.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17. ayağı MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor.

Organizasyon kapsamında EMX250'nin 2. yarışı yapıldı. İspanyol sporcu Francisco Garcia, yarışı ilk sırada tamamlarken, Avustralyalı Jake Cannon ikinci, Danimarkalı Nicolai Skovbjerg de üçüncü sırada yer aldı.

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonada heyecanın dorukta olduğunu söyledi.

Akşam pistin tekrar elden geçirildiğini dile getiren Baysan, "En önemli MXGP klasmanında bugün büyük ihtimalle Hollandalı Jeffrey Herlings, Afyonkarahisar'da şampiyonluğunu ilan edecek. Sonraki yarışlara da sembolik olarak katılacak. Bugün Afyonkarahisar'da gerçekten çok önemli bir gün. Bütün sporcular çok heyecanlı. Neredeyse yüzde 100 bağlanmış bir başarıyı engellemek için arkasındaki sporcular ellerinden geleni yapacak. Nefesleri kesen bir mücadele Afyonkarahisar'da sahne olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
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