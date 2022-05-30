Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'den tarihi başarı - Haberler

46 ülkeden 510 sporcunun katılımıyla Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular; Erman Eltemur, Burak Uygur, Eray Şamdan ve Ali Sofuoğlu müsabakalarda sergiledikleri performansla altın madalya kazanırken kadınlarda ise Eda Eltemur ve Serap Özçelik altın madalya, Dilara Bozan ise ikincilik elde ederek gümüş madalya aldı.

Organizasyonun 5. gününde Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı. Minderdeki göz dolduran performanslarıyla İspanya Erkek Kata Milli Takımı'nı geride bırakan ay yıldızlılar, altın madalyanın sahibi oldu. Karate Milli Takımı, kazandığı 7 altın madalyayla Avrupa şampiyonaları tarihinde rekor kırdı.

PARA-KARATEDE ENGELLİ MİLLİ SPORCULARIN MÜCADELESİ İZLEYİCİLERDEN ALKIŞ ALDI

Gaziantep'te ilk kez şampiyonaya dahil edilen Para-Karate'de, 48 engelli sporcu müsabakalarda yer aldı. Bu kapsamda Para-Karate Türk Milli takımında K-30 Engelli Tekerlekli Sandalye Kadınlarda Mürvet Demirtaş Orhan gümüş madalya almaya hak kazanırken Oya Ekici bronz madalya elde etti. Aynı kategorideki diğer milli sporcu Nesrin Cevadzade ise 5'inci sırada bulundu.K-10 Görme Engelliler branşında mücadele eden milli sporcu Mehmet Topal ve Muhammed Karakaya da turnuvayı 7'nci tamamladı.

Organizasyonun 5. gününde Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı. Minderdeki göz dolduran performanslarıyla İspanya Erkek Kata Milli Takımı'nı geride bırakan ay-yıldızlılar, altın madalyanın sahibi oldu. Karate Milli Takımı, kazandığı 7 altın madalyayla Avrupa şampiyonaları tarihinde rekor kırdı.

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ve Para-Karate Şampiyonası'nda genel klasmanda Türkiye Karate Milli Takımı, toplamda 7 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazanarak şampiyonada takım olarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Şampiyonada 46 ülke arasında 16 kategorinin 8'inde final oynayan milli sporcular, çıktığı müsabakalardan yalnızca birinde olimpiyat şampiyonu Sandra Sanchez'e mağlup oldu.

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