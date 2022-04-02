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Avrupa Güreş Şampiyonası

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Avrupa Güreş Şampiyonası

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Uyar, grekoromen stil 63 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Uyar, grekoromen stil 63 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Ahmet, bronz madalya maçında Ermeni Hrachya Poghosyan ile karşılaştı.

İlk devreyi 5-0 önde tamamlayan Ahmet, rakibini 6-5 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Böylece grekoromen stilde Emre Mutlu'dan sonra Ahmet Uyar da Avrupa üçüncüsü oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası

Avrupa Güreş Şampiyonası

Avrupa Güreş Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Milli Sporcu, Macaristan, Ahmet Uyar, Güreş, Spor, Haberler

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