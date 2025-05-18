Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da Başladı
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros şampiyonasında ikinci gün final yarışları başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 157 sporcu mücadele ediyor.
Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros şampiyonalarının ikinci gününde final yarışları başladı.
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda, 157 sporcu mücadele ediyor.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Spor