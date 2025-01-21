Avrupa'da yok! Icardi'nin kaderini 3 takım arkadaşı belirleyecek
Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili kararını verdi. Arjantinli yıldız futbolcu, sezonun geri kalanı için Avrupa kadrosuna dahil edilmeyecek. Icardi'nin Süper Lig'deki durumu ise Nelsson, Yusuf Demir ve Ziyech'in takımdaki geleceğine bağlı. Eğer bu üç futbolcu elden çıkarılırsa, Icardi 14. yabancı olarak Süper Lig kadrosuna dahil edilecek.
Süper Lig devi Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili olarak sezonun geri kalanı için karar verildi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan futbolcu Avrupa kadrosuna dahil edilmeyecek.
KADERİNİ 3 İSİM BELİRLEYECEK
Sabah'ta yer alan habere göre, Icardi'nin Süper Lig için kaderini ise 3 futbolcu belirleyecek. Galatasaray eğer Nelsson, Yusuf Demir ve Ziyech'i elden çıkarabilirse Icardi'yi 14. yabancı olarak Süper Lig kadrosuna yazılacak.
KONTROLDEN GEÇECEK
Yaşadığı sakatlık nedeniyle çapraz bağlarından ameliyat olan 31 yaşındaki santrforun, önümüzdeki haftalarda kontrolden geçmesi bekleniyor.