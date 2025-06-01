AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Eskişehir'de Başladı

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Eskişehir'de Başladı
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın Eskişehir'deki 3. ayağında ilk gün yarışları yapıldı. 7,4 kilometre uzunluğundaki parkurda 13 sporcu 4 ayrı kategoride mücadele etti ve Cem Yalın 'En İyi Çıkış Ödülü'nü kazandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın Eskişehir'deki 3. ayağında ilk gün sona erdi.

Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Mihalgazi Belediyesi katkılarıyla ilçede düzenlenen ilk gün yarışı, 7,4 kilometre uzunluğundaki parkurda 2 çıkış üzerinden gerçekleşti.

13 sporcunun 4 ayrı kategoride mücadele ettiği Sakarıılıca etabı, Mihalgazi Belediyesi önünden start aldı.

Yarışta "En İyi Çıkış Ödülü"nün sahibi, 4 dakika 43 saniye ve 41 salise ile Cem Yalın oldu. Takımlar birinciliğini ise Atış Motorsport elde etti.

Yarışta kategorilerine göre birinci gelen sporcular şöyle:

Kategori 1: Oğuz Alp Aral

Kategori 2: Kaan Sarıhan

Kategori 3: Engin Apaydın

Kategori 4: Burak Başlık

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Spor
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