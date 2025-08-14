Audi Wingfoil Racing Dünya Kupası Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nde Başladı

Audi Wingfoil Racing Dünya Kupası, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi ev sahipliğinde Kalamış'ta başladı. 14 ülkeden 60 sporcu, 17 Ağustos'a kadar sürecek olan bu organizasyonda mücadele ediyor.

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başlayan ve 17 Ağustos'a kadar devam edecek organizasyonda 14 ülkeden 60 sporcu yer alıyor.

Yarışlarda Türkiye'yi Aksel Atınç, Burak Umut Çağlar, Ömer Can Demirbilek, Kenan Eroy, Tan Güneç ve Dilara Uralp Palombo temsil ediyor.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
