Attan düşüp komalık olmuştu! PSG'nin yıldızından haber var

Fransız devi PSG'de forma giyen kaleci Sergio Rico, attan düşerek komalık olmuştu. 29 yaşındaki futbolcu, 3 hafta sonra yoğun bakıma alındı.

KOMALIK OLDU

PSG'nin kalecisi Sergio Rico, atından kötü bir şekilde düşerek kafa travması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Şampiyonluğun coşkusunu yaşayan kaleci, geçtiğimiz Pazar günü trajik bir olayla sevenlerini telaşlandırdı.

"ADIM ADIM GİDİYORUZ"

Futbolcunun sağlık durumuyla ilgili İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Sergio Rico'nun eşi Alba Silva, "Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyondu" dedi.