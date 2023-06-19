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Attan düşüp komalık olmuştu! PSG'nin yıldızından haber var

Attan düşüp komalık olmuştu! PSG'nin yıldızından haber var

Spor Haberleri

Attan düşerek ağır yaralanan PSG'nin kalecisi Sergio Rico'nun 3 hafta sonra komadan çıktığı açıklandı. Bilincinin açık olduğun belirtilen Rico'yla ilgili eşi, "Adım adım ilerliyoruz, sabırlı olmalıyız" dedi.

Fransız devi PSG'de forma giyen kaleci Sergio Rico, attan düşerek komalık olmuştu. 29 yaşındaki futbolcu, 3 hafta sonra yoğun bakıma alındı.

KOMALIK OLDU

PSG'nin kalecisi Sergio Rico, atından kötü bir şekilde düşerek kafa travması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Şampiyonluğun coşkusunu yaşayan kaleci, geçtiğimiz Pazar günü trajik bir olayla sevenlerini telaşlandırdı.

"ADIM ADIM GİDİYORUZ"

Futbolcunun sağlık durumuyla ilgili İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Sergio Rico'nun eşi Alba Silva, "Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyondu" dedi.

Attan düşüp komalık olmuştu! PSG'nin yıldızından haber var

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

PSG Spor Haberler

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