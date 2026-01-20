Haberler

Atletico Madrid, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamlayarak son hazırlıklarını yaptı. Teknik Direktör Diego Simeone yönetimindeki antrenmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmnla tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta Teknik Direktör Diego Simeone yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde saha içinde kısa bir toplantı yapılırken, daha sonra futbolcular top kapma çalışmasına geçti. Futbolcular, antrenmanın basına açık son bölümünde ise pas ve koşu çalışmaları yaptı. İspanyol ekibi, basına kapalı bölümde ise Galatasaray maçının taktiğine çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
