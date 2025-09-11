Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi

Haberler

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, İspanyol devi Atletico Madrid'in radarına girdi. La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'in Yunus Akgün'ü transfer listesine eklediği bildirildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün'e İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı.

ATLETICO MADRID'DEN YUNUS HAREKATI

İspanyol devi Atletico Madrid, milli futbolcu Yunus Akgün'ü transfer listesine eklediği öğrenildi. İspanyol ekibinin Konya'da oynanan Türkiye-İspanya maçına scout gönderdiği ve Yunus Akgün'ü izledikleri belirtildi. İspanyol devinin Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda da milli yıldızı takip edeceği aktarıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 109 maça çıkma başarısı gösteren Yunus Akgün, bu maçlarda 18 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.yaptı. Deneyimli kanat oyuncusunun Sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

