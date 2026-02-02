19 yaşındaki Efe Korkut Athletic Bilbao tarihine geçti
Athletic Bilbao, kulüp tarihinde bir ilke imza atarak Türk bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Bask ekibi, Tayfun Korkut'un San Sebastian doğumlu oğlu Efe Korkut'u transfer etti.
1,5+2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Athletic Bilbao, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Korkut ile 1,5 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl uzatma maddesi içeren sözleşme imzaladı. Kulübün bu transfer için Efe'nin önceki takımı Stuttgart'a 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
BILBAO ATHLETIC'TE FORMA GİYECEK
Genç futbolcu, Athletic Bilbao'nun üçüncü ligde mücadele eden alt takımı Bilbao Athletic'te forma giyecek. Efe Korkut'un gelişimi yakından takip edilecek.
TARİHE GEÇEN TRANSFER
Yalnızca Bask doğumlu futbolcuları veya ailesinde Bask kökeni bulunan oyuncuları kadrosuna katan Athletic Bilbao, tarihinde ilk kez Türk Milli Takımı'nı tercih eden bir futbolcuyla sözleşme imzaladı.