Haberler

19 yaşındaki Efe Korkut Athletic Bilbao tarihine geçti

19 yaşındaki Efe Korkut Athletic Bilbao tarihine geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Athletic Bilbao, Tayfun Korkut'un oğlu Efe Korkut'u transfer ederek kulüp tarihinde ilk kez Türk bir futbolcuya imza attı.

Athletic Bilbao, kulüp tarihinde bir ilke imza atarak Türk bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Bask ekibi, Tayfun Korkut'un San Sebastian doğumlu oğlu Efe Korkut'u transfer etti.

1,5+2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Athletic Bilbao, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Korkut ile 1,5 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl uzatma maddesi içeren sözleşme imzaladı. Kulübün bu transfer için Efe'nin önceki takımı Stuttgart'a 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

BILBAO ATHLETIC'TE FORMA GİYECEK

Genç futbolcu, Athletic Bilbao'nun üçüncü ligde mücadele eden alt takımı Bilbao Athletic'te forma giyecek. Efe Korkut'un gelişimi yakından takip edilecek.

TARİHE GEÇEN TRANSFER

Yalnızca Bask doğumlu futbolcuları veya ailesinde Bask kökeni bulunan oyuncuları kadrosuna katan Athletic Bilbao, tarihinde ilk kez Türk Milli Takımı'nı tercih eden bir futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

Aldığı karar koca ülkeyi karıştırdı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Bir gecede 200 koyununu kaybeden vatandaşı ağlatacak sürpriz

Bir gecede 200 koyununu kaybeden vatandaşı ağlatacak sürpriz
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı